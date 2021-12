Filadelfia (Pennsylvania), 31 dic. (LaPresse/AP) – Due uomini armati hanno sparato più di 65 colpi su una strada di Filadelfia, in un quartiere affollato, con mercati e ristoranti, costringendo decine di persone a cercare riparo e ferendone sei, di cui almeno una in modo grave. Lo ha riferito la polizia, intervenuta ieri in tarda serata nel quartiere di Germantown, dove ha trovato una donna di 21 anni colpita più volte all’addome e al torace e che giaceva vicino a dozzine di bossoli. Gli agenti l’hanno portata d’urgenza in ospedale, dove resta in condizioni critiche.

