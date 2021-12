Milano, 31 dic. (LaPresse) – Il presidente americano Joe Biden, nella conversazione telefonica con il suo omologo russo Vladimir Putin, ha assicurato che gli Stati Uniti non dispiegheranno armi d’attacco in Ucraina. Lo ha detto i consigliere del presidente russo Yuri Ushakov citato dall’agenzia Interfax. “Il presidente Biden ha chiaramente affermato che gli Stati Uniti non intendono schierare armi offensive in Ucraina. Il nostro presidente ha notato che questo è uno dei punti chiave che sono stati inclusi nei documenti che abbiamo consegnato agli americani e sui quali abbiamo vogliono continuare a condurre trattative sostanziali”, ha detto Ushakov, secondo il quale Biden “ha detto che il movimento delle truppe russe lungo il confine ucraino è inaccettabile per loro. Si stanno concentrando su questo”. Putin, ha notato Ushakov, ha cercato di trasmettere a Biden “la nostra idea chiave” che “in questa situazione piuttosto difficile ci comporteremo come si comporterebbero gli Stati Uniti se le armi offensive fossero schierate vicino ai confini americani”.

