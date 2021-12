Milano, 31 dic. (LaPresse) – Il presidente Joe Biden, nella conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, “ha esortato la Russia a ridurre le tensioni con l’Ucraina. Ha chiarito che gli Stati Uniti e i suoi alleati e partner risponderanno in modo deciso se la Russia invaderà ulteriormente l’Ucraina. Il presidente Biden ha anche espresso sostegno alla diplomazia, a partire dall’inizio del prossimo anno con il dialogo bilaterale sulla stabilità strategica, alla Nato attraverso il Consiglio Nato-Russia e all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa-Osce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata