Cape Town (Sudafrica), 31 dic. (LaPresse/AP) – Più di 2mila persone hanno visitato la cattedrale giovedì, primo giorno di esposizione della bara, mentre oggi si è creata una fila di persone lunga un chilometro. Una messa da requiem è prevista nel giorno di Capodanno, prima che la salma sia cremata e le spoglie poste in un colombario nella cattedrale. “Il suo lavoro non si è fermato con la fine dell’apartheid”, ha detto Lapsley, riferendosi al regime di oppressione razziale del Sudafrica a cui Tutu si è opposto e che si è concluso nel 1994, quando il Sudafrica ha tenuto elezioni democratiche. “L’arcivescovo Tutu ha coraggiosamente difeso l’uguaglianza di tutte le persone. Ha trasformato la chiesa portando le donne nel clero. Ha difeso la comunità Lgbtq, per la quale è un eroe in tutto il mondo”, ha affermato Lapsley.

