L’Aquila, 31 dic. (LaPresse) – Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha firmato l’ordinanza che posticipa di 3 giorni la data di riapertura delle attività didattiche. Non più il 7 gennaio; le scuole riapriranno lunedì 10 gennaio. Uno slittamento che si è reso necessario, ha spiegato il governatore regionale, per effettuare lo screening di massa in tutto il territorio regionale per garantire un ritorno in classe in tutta sicurezza.

