Roma, 31 dic. (LaPresse) – “Grazie presidente Mattarella per questo 2021 in cui l’Italia ha scelto il futuro cambiando il Governo. Grazie per questi sette anni, intensi e difficili ma pieni di coraggio e bellezza. Grazie infine per il giusto richiamo all’importanza decisiva dei vaccini. Buon 2022, caro Presidente, buon 2022 Italia”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, dopo il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

