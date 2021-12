Roma, 31 dic. (LaPresse) – “La Costituzione affida al Capo dello Stato il compito di rappresentare l’unità nazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ultimo discorso di fine anno del suo settennato. “Questo compito – che ho cercato di assolvere con impegno – è stato facilitato dalla coscienza del legame, essenziale in democrazia, che esiste tra istituzioni e società; e che la nostra Costituzione disegna in modo così puntuale”, continua. E aggiunge: “Questo legame va continuamente rinsaldato dall’azione responsabile, dalla lealtà di chi si trova a svolgere pro-tempore un incarico pubblico, a tutti i livelli. Ma non potrebbe resistere senza il sostegno proveniente dai cittadini”.

