Roma, 31 dic. (LaPresse) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ringrazia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’invito all’unità nazionale, alla solidarietà, al patriottismo. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi “Sono parole che toccano il cuore di tutti i cittadini. È il miglior augurio di buon anno per l’Italia”, dice il premier.

