Milano, 31 dic. (LaPresse) – Tommaso Paradiso è positivo al coronavirus. Lo ha comunicato lo stesso cantautore con una storia su Instagram, in cui spiega: “Sto bene, ho fatto mille tamponi rapidi ai quali sono risultato sempre negativo. Poiché sarei dovuto partire (lontano) in questi giorni ho fatto anche un molecolare, al quale sono risultato positivo. Penso sia la storia di tutti. Rimango a casa e amen. Non è un dramma. I drammi sono altri”. Poi un invito ai fan: “Ditemi ora e giorno che preferite e ci facciamo una bella diretta insieme con la chitarra, il pianoforte e le canzoni”.

