Roma, 31 dic. (LaPresse) – “In realtà non è mai successo che la Commissione di garanzia abbia approvato uno Statuto così come presentato, forse una volta sola, e parliamo di statuti di solito impostati sulla forma-partito tradizionale, in linea con una legge di riferimento. Per intenderci, anche Pd, Fratelli d’Italia e Lega hanno dovuto interloquire, modificare e sono andati al Tar per difendere i loro statuti”. Lo dice a LaPresse il deputato e vice presidente del M5S, Michele Gubitosa, commentando la notizia del respingimento, da parte della Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, della richiesta di accesso alle agevolazioni fiscali, tra le quali il 2×1000, avanzata dal Movimento 5 Stelle. (Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata