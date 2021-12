Roma, 31 dic. (LaPresse) – Agevolazioni fiscali e 2×1000 a fortissimo rischio per il Movimento 5 Stelle. La deliberazione n.8/Ben, datata 23 dicembre 2021, della Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, ha infatti respinto la richiesta dei pentastellati e di altre formazioni. Nelle motivazioni viene spiegato che, in base all’articolo 4 del decreto legge n.149 del 28 dicembre 2013, la norma che contiene le disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti, condizione sine qua non per l’accesso alla misura, lo Statuto presentato non risulta “conforme” alle previsioni di legge. (Segue)

