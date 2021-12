Milano, 31 dic. (LaPresse) – Nuovo record di casi Covid in Lombardia che oggi vede un picco di 41.458 contagi in più in 24 ore, contro i 39.152 registrati ieri: con 229.055 tamponi processati, il tasso di positività passa al 18%, in aumento di un punto percentuale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata