Roma, 31 dic. (LaPresse) – “La pandemia ha inferto ferite profonde: sociali, economiche, morali. Ha provocato disagi per i giovani, solitudine per gli anziani, sofferenze per le persone con disabilità. La crisi su scala globale ha causato povertà, esclusioni e perdite di lavoro. Sovente chi già era svantaggiato è stato costretto a patire ulteriori duri contraccolpi. Eppure ci siamo rialzati”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ultimo discorso di fine anno del suo settennato.

