Milano, 31 dic. (LaPresse) – Il decreto legge contenente ‘Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria’, che comprende le nuove regole per la quarantena e il Super Green pass, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Entra in vigore oggi, 31 dicembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata