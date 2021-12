Parigi (Francia), 31 dic. (LaPresse/AP) – Nel prossimo anno, inoltre, le pubblicità di auto nel Paese dovranno includere messaggi che promuovano l’uso di trasporti più ecologici. Da marzo, dovranno contenere uno dei tre messaggi: “Per i viaggi brevi scegli di camminare o andare in bici”, “Pensa di condividere l’auto”, “Per spostarti nel quotidiano usa il trasporto pubblico”. Secondo un recente decreto, la nuova regola si applicherà a spot in tv, radio, quotidiani, cartelloni e online. Chi non la rispetterà rischierà multe fino a 50mila euro. Il settore dei trasporti in Francia è responsabile di circa il 31% delle emissioni di gas serra, per la metà generate da auto private.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata