Milano, 30 dic. (LaPresse) – La Food and Drug Administration dovrebbe autorizzare lunedì la terza dose del vaccino contro il coronavirus di Pfizer-BioNTech per i giovani di età compresa tra 12 e 15 anni. Lo riporta il New York Times. La Fda dovrebbe inoltre consentire il booster del vaccino di Pfizer sia agli adolescenti che agli adulti cinque mesi dopo la seconda dose invece che dopo gli attuali sei mesi. Il booster dovrebbe essere autorizzato anche per i bambini più piccoli, di età compresa tra 5 e 11 anni, con deficienze immunitarie.

