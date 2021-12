New Brunswick (New Jersey, Usa), 30 dic. (LaPresse/AP) – Uno studio sugli operatori sanitari in Sudafrica ha rilevato che una dose di richiamo del vaccino monodose contro il COVID-19 di Johnson & Johnson ha notevolmente ridotto il rischio di ricovero durante l’ondata di Omicron. J&J ha dichiarato che la seconda dose è stata efficace all’85% nel prevenire i ricoveri per COVID-19 a novembre e dicembre. Questo è secondo i risultati preliminari di uno studio su 69.000 operatori sanitari in Sudafrica. J&J ha anche annunciato i risultati preliminari di alcuni test di laboratorio negli Stati Uniti che hanno suggerito che il suo vaccino potrebbe essere considerato come un booster per le persone che hanno ricevuto due dosi del vaccino Pfizer.

