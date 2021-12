Venezia, 30 dic. (LaPresse) – In Veneto la conferma del contagio può avvenire anche solo con l’esito positivo di un test antigenico rapido, senza ricorrere al tampone molecolare. È quanto evidenzia Luciano Flor, direttore generale della Sanità in Veneto, in una circolare inviata alle aziende sanitarie regionali in materia di tamponi covid.

