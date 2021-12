Milano, 30 dic. (LaPresse) – In Francia una persona su 100 è risultata positiva al Covid-19 negli ultimi sette giorni, secondo le autorità sanitarie citate dai media francesi, portando l’incidenza a 1.000 positivi su 100mila abitanti, un record. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 206.243 casi di Covid-19, in lieve calo rispetto al picco di 208mila di ieri. I ricoveri oggi sono 18.321, rispetto ai 17.856 del giorno prima; 3.506 in terapia intensiva, contro i 3.469 di mercoledì. Nelle ultime 24 ore sono morte 180 persone a causa del Covid-19, il tasso di occupazione ospedaliera è del 69,3%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata