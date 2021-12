Roma, 30 dic. (LaPresse) – “Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita”- così l’artista in un video pubblicato sui social.

