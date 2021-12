Milano, 30 dic. (LaPresse) – E’ ancora record di casi di Covid-19 nel Regno Unito, che ha registrato 189.213 contagi in un giorno, rispetto ai 183.037 di ieri, oltre 50.000 in più del record precedente. I decessi sono stati 332, in aumento rispetto ai 57 di ieri.

