Milano, 30 dic. (LaPresse) – Sono in continuo aumento i ricoveri in area non critica, i reparti ordinari, in Italia. Dati Agenas aggiornati al 29 dicembre, indicano che la media nazionale delle occupazioni dei posti letto è al 17%, un punto percentuale in più rispetto al giorno precedente. L’Italia è dunque sopra la soglia critica fissata al 15% per i ricoveri nei reparti ordinari.

