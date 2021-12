Torino, 30 dic. (LaPresse) – Aumenti del 55% per l’elettricità e del 41,8% per il gas. Questo l’aggiornamento delle bollette da parte dell’Authority di regolazione per l’energia, l’acqua, i rifiuti (Arera) per i consumatori in tutela, valido per il primo trimestre 2022. “Malgrado gli interventi, tuttavia, l’aumento per la famiglia tipo in tutela sarà comunque del +55% per la bolletta dell’elettricità e del +41,8% per quella del gas per il primo trimestre del 2022”, si legge in una nota.

