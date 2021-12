Roma, 30 dic. (LaPresse) – “La gestione delle entrate da canoni marittimi non è efficiente”. Lo afferma la Corte dei Conti in un’analisi in cui viene messo in evidenza “un quadro di frammentarietà della normativa e delle competenze amministrative, caratterizzato, anche dalla separazione tra la titolarità delle responsabilità nel rilascio delle concessioni, affidata agli enti territoriali, e la titolarità dei proventi pubblici che ne derivano, che sono in capo allo Stato”.

