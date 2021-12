Roma, 29 dic. (LaPresse) – Favorevole all’obbligo vaccinale ma, allo stesso tempo, convinto che un’estensione del Super Green pass a tutte le attività possa rappresentare un’arma in più per convincere le persone a immunizzarsi. È questa la posizione de Pd, secondo quanto si apprende da fonti dem, quando è ancora in corso a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri sulle misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

