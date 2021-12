Milano, 29 dic. (LaPresse) – “Ecco a che punto siamo dopo un anno. Quasi 6 milioni di nuovi posti di lavoro: un record per un nuovo presidente. Disoccupazione scesa al 4,2%, tre anni prima delle previsioni. Richieste per nuove attività in aumento del 30%, la crescita economica più rapida in quasi 40 anni. L’America si muove”. Lo scrive su Twitter il presidente Usa Joe Biden.

