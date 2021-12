Milano, 29 dic. (LaPresse) – “L’amministrazione Biden continua a impegnarsi in un’ampia diplomazia con i nostri alleati e partner europei, consultandosi e coordinandosi su un approccio comune in risposta al rafforzamento militare della Russia al confine con l’Ucraina. Il presidente Biden ha parlato con i leader di tutta Europa e i funzionari dell’amministrazione Biden si sono impegnati a livello multilaterale con la Nato, l’Ue e l’Osce. I funzionari hanno inoltre tenuto numerose consultazioni con le loro controparti, comprese quelle dei paesi del fianco orientale a livello bilaterale e nel formato B9, nonché con l’Ucraina”. Così la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Emily Horne in una nota diffusa dalla Casa Bianca.

