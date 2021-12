Firenze, 29 dic. (LaPresse) – L’altro ceceno accusato dell’omicidio di Niccolò Ciatti, Movsar Magomadov, dovrebbe essere processato a parte in Spagna. Nei suoi confronti la procura di Roma aveva chiesto e ottenuto una misura cautelare in carcere, che era stata eseguita a Strasburgo, dove i giovani ceceni, figli di rifugiati, risiedono. Ma la Francia ha negato l’estradizione di Magomadov che è stato successivamente rimesso in libertà.

