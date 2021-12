Milano, 29 dic. (LaPresse) – “Preghiamo oggi per tutti i migranti, tutti i perseguitati e tutti coloro che sono vittime di circostanze avverse – che siano circostante politiche, storiche o personali -, ma pensiamo a tanta gente vittima delle guerre che vuole fuggire dalla sua patria e non può. Pensiamo ai migranti, che iniziano quella strada per sentirsi liberi e tanti finiscono sulla strada o nel mare, pensiamo a Gesù, fuggendo nelle braccia di Giuseppe e Maria, e vediamo in Lui ognuno nei migranti di oggi. È una realtà, quella della migrazione di oggi, davanti alla quale non possiamo chiudere gli occhi: è uno scandalo sociale dell’umanità”. Così Papa Francesco, parlando a braccio durante l’Udienza generale, chiedendo la preghiera per tutti i migranti che “si sentono per questo scoraggiati e abbandonati”.

