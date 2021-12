Milano, 29 dic. (LaPresse) – Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato al largo della provincia di Maluku in Indonesia, secondo quanto riportato dalla Indonesian Meteorological, Climatological and Geophysical Agency. L’agenzia non ha emesso un’allerta tsunami per il terremoto, ma ha avvertito della possibilità di scosse di assestamento. Secondo United States Geological Survey (USGS) la magnitudo è stata invece di 7.3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata