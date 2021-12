Hong Kong, 29 dic. (LaPresse) – La polizia di Hong Kong ha arrestato sei attuali ed ex dipendenti della società di media online Stand News per associazione a delinquere finalizzata alla diffusione di una pubblicazione sediziosa. Sono in corso le perquisizioni domiciliari, ha reso noto la polizia. Stand News ha pubblicato un video su Facebook di agenti di polizia a casa di un vicedirettore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata