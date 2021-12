Milano, 29 dic. (LaPresse) – Il giorno dopo che l’ex dipendente di Facebook Frances Haugen ha rivelato, portando con sè migliaia di documenti interni quando ha lasciato l’azienda, la mancanza di controlli e l’influenza negativa del social network sugli adolescenti, il team della società ha contatto legislatori e gruppi di destra affermando che Haugen stava cercando di aiutare i democratici. Lo rivela il Wall Street Journal. In poche ore, diversi organi di stampa conservatori hanno pubblicato notizie secondo cui Haugen era un’attivista democratica. L’obiettivo dell’azienda, secondo repubblicani e democratici che hanno familiarità con i fatti, era dividere i legislatori e prevenire un’alleanza tra i partiti che stava emergendo per emanare regole più severe sulle società di social media in generale e Facebook in particolare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata