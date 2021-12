Madrid (Spagna), 29 dic. (LaPresse/AP) – In Spagna l’isolamento obbligatorio per i positivi al Covid-19 e per i non vaccinati venuti a stretto contatto con una persona contagiata verrà ridotto da 10 a 7 giorni. Lo ha annunciato il ministero della Sanità spagnolo, spiegando che le nuove regole sono state approvate all’unanimità in una riunione di esperti che rappresentavano la commissione sanitaria pubblica e responsabili sanitari del governo centrale e dei governi regionali. La Spagna attualmente non prevede obbligo di quarantena per le persone con doppia dose di vaccino entrate in contatto con un caso positivo. Le nuove regole giungono dopo mosse analoghe adottate da Usa, Regno Unito e alcuni altri Stati europei.

