Berlino (Germania), 29 dic. (LaPresse/AP) – Il numero di casi di Covid-19 a livello mondiale la scorsa settimana, cioè quella compresa fra il 20 e il 26 dicembre, è aumentato dell’11% rispetto alla settimana precedente, con circa 4,99 milioni di contagi, e il numero dei decessi è sceso del 4% a 44.680. Lo riferisce l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Oltre la metà dei casi totali è stata rilevata in Europa, con 2,84 milioni di casi, ma con un aumento di solo il 3% rispetto alla settimana precedente; sempre in Europa è stato registrato il più alto tasso di infezioni rispetto a qualsiasi altra regione, con 304,6 nuovi casi ogni 100mila abitanti. L’aumento più consistente dei contagi è stato rilevato nelle Americhe, dove i casi sono saliti del 39% a circa 1,48 milioni: la regione ha il secondo tasso di infezione più alto, con 144,4 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Solo negli Usa sono stati registrati 1,18 milioni di casi, con un aumento del 34%. In Africa i nuovi casi sono aumentati del 7% a circa 275mila.

