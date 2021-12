Milano, 29 dic. (LaPresse) – Lo Stato di New York ha registrato un nuovo record di casi di COVID-19. La governatrice Kathy Hochul ha annunciato che sono stati segnalati 67.000 contagi su 362.000 test in un giorno. I decessi sono 97. Hochul ha anche avvertito di un’ondata di COVID-19 a gennaio. “Sappiamo che sta arrivando. Saremmo ingenui a pensare che non accadrà”, ha detto citata dai media Usa.

