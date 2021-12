Milano, 29 dic. (LaPresse) – Mega Express Five, nave della Corsica Ferries che questa sera sarebbe dovuta partire da Golfo Aranci, in Sardegna, per Livorno non √® salpata per alcuni casi di positivit√† al Covid nell’equipaggio emersi dai tamponi di controllo. Lo riporta il sito youtg.net, secondo cui tutti i passeggeri sono stati riprotetti sulla nave Moby Wonder in partenza dal porto di Olbia alle 22.

