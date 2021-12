Milano, 29 dic. (LaPresse) – I letti delle terapie intensive continuano ad essere occupati prevalentemente da pazienti che non si sono sottoposti alla profilassi vaccinale: i no vax sono circa il 71% del totale dei pazienti in rianimazione contro il 29% di vaccinati. È quanto emerge dal report degli ospedali sentinella di Fiaso: in tutto 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio italiano.

