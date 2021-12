Milano, 29 dic. (LaPresse) – Cresce il tasso di crescita dei ricoveri Covid negli ospedali sentinella Fiaso che accelera del 13,7% ma nel mese di dicembre a consolidarsi è l’incremento dei ricoveri di no vax: dal 7 dicembre al 28 dicembre il numero è cresciuto del 46% mentre l’aumento dei pazienti vaccinati nello stesso periodo si è fermato al 19%. È quanto emerge dal report degli ospedali sentinella di Fiaso: in tutto 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio italiano. La rilevazione è stata effettuata in data 28 dicembre e riguarda un totale di 1.478 pazienti adulti e 66 pediatrici.

