Milano, 29 dic. (LaPresse) – “I test antigenici rilevano la variante Omicron ma possono avere una sensibilità ridotta”. Lo afferma la Food and Drug Administration, rimarcando che “se una persona risulta negativa con un test antigenico ma è sospettata di avere il COVID-19, ad esempio manifestando sintomi o per un’alta probabilità di infezione dovuta all’esposizione, il test molecolare di follow-up è importante per determinare un’infezione da COVID-19. Se una persona risulta positiva con un test antigenico, dovrebbe autoisolarsi e cercare cure di follow-up con un operatore sanitario per determinare i passaggi successivi”.

