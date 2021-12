Roma, 29 dic. (LaPresse) – I positivi al Covid-19 asintomatici potranno effettuare il tampone in uscita dalla quarantena già sette giorni e non 10 giorni dopo, come avviene attualmente. E’ questo, a quanto si apprende, l’orientamento che il Cts presenterà al governo.

