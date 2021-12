Roma, 29 dic. (LaPresse) – Stop alla quarantena per i vaccinati che hanno effettuato il booster o la seconda dose da meno di 120 giorni che entrano in contatto con un positivo. Sarebbe questa l’ipotesi esaminata nel corso della cabina di regia. Per i vaccinati che hanno fatto la seconda dose da più di 120 giorni la quarantena invece passarebbe da 7 a 5 giorni. Resterebbe a 10 giorni per i non vaccinati. Al termine del periodo di isolamento è sempre necessario fare un tampone in entrambi i casi.

