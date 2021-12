Milano, 29 dic. (LaPresse) – Per i prezzi delle mascherine Ffp2 in Cdm “abbiamo dato indicazione perchè si attivino protocolli per avere prezzi calmierati, io ho chiesto in particolare che si tenga conto della necessità che per gli studenti il prezzo sia ulteriormente ribassato”. Così la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti a brevissimo a Skytg24.

