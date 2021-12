Milano, 29 dic. (LaPresse) – “Abbiamo tolto l’obbligo di quarantena per i contatti stretti per chi ha il booster, la terza dose, o la seconda dose da meno di 120 giorni, ridotto la quarantena per chi ha il completamento del ciclo vaccinale con una dose da più di 120 giorni a 5 giorni, invece per i non vaccinati rimane la situazione precedente”. Così la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti a brevissimo a Skytg24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata