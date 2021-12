Milano, 29 dic. (LaPresse) – Aumentano ancora le ospedalizzazioni causate dal covid. Rispetto a ieri, in area medica sono ricoverati 489 pazienti in più per un totale di ricoverati con sintomi di 10.578 persone. In aumento anche le intensive dove si registrano, tra ingressi e uscite, 40 ricoveri in più rispetto a ieri per un totale di 1.185 pazienti in area critica. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute.

