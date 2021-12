Reggio Emilia, 29 dic. (LaPresse) – Le ricerche si sarebbero concentrate nei paesi rivieraschi sul Po dopo che il fratello minorenne di Saman aveva detto al gip di aver sentito un parente, in una riunione di famiglia, che avrebbe parlato di “farla in piccoli pezzi”. Il reparto investigazioni scientifiche dell’Arma analizzerà anche alcuni abiti di Danish Hasnain, lo zio della 18enne fermato a Parigi a settembre, iscritto nel registro degli indagati insieme ai suoi genitori e a due cugini della ragazza, uno dei quali si trova in carcere a Reggio Emilia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata