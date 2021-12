Roma, 29 dic. (LaPresse) – Romano, cinquant’anni, avvocato, laureato in giurisprudenza in diritto costituzionale all’università “La Sapienza” di Roma con una tesi in diritto parlamentare, attualmente Vicesegretario generale, Castaldi è un profondo conoscitore del complessivo funzionamento dell’amministrazione della Camera dei deputati, dove approda nel 1999. Dapprima assegnato al Servizio Assemblea, affina la sua esperienza attraverso il lavoro nelle Commissioni Bicamerali e presso la Commissione Affari Costituzionali per poi passare all’ufficio Affari generali dove ricopre la funzione di coordinatore del Segretariato generale. Nella XVII legislatura, tra il 2013 e il 2015, ha ricoperto l’incarico di Capo della Segreteria istituzionale della Presidente della Camera e nel 2015 è stato nominato Vicesegretario generale. Castaldi succederà dal prossimo 10 gennaio a Lucia Pagano che ha ricoperto questo incarico negli ultimi sette anni.

