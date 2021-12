Il Cairo (Egitto), 28 dic. (LaPresse/AP) -Almeno 38 persone sono morte nel crollo di una miniera d’oro nella provincia del West Kordofan, in Sudan. La compagnia mineraria statale ha dichiarato in una nota che il crollo è avvenuto in una miniera nel villaggio di Fuja, ha riferito che ci sono stati anche feriti senza dare un conteggio specifico.

