Damasco (Siria), 28 dic. (LaPresse/AP) – I missili israeliani lanciati dal Mediterraneo hanno colpito il porto siriano di Latakia innescando un incendio nel terminal dei container. È quanto riportano media statali siriani. L’agenzia di stampa statale Sana ha citato un funzionario militare secondo cui i missili israeliani lanciati dall’ovest di Latakia hanno colpito il terminal container del porto, innescando incendi che hanno causato gravi danni. Il funzionario non identificato ha detto che i vigili del fuoco stavano combattendo le fiamme per quasi un’ora dopo l’attacco. La Tv statale siriana Al-Ikhbariyah ha trasmesso filmati che mostravano fiamme e fumo che si alzavano dal terminal. Ha segnalato danni a edifici residenziali, un ospedale, negozi e alcuni siti turistici nei pressi del porto. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime degli attacchi missilistici, che hanno attivato le difese aeree siriane, secondo SANA. Un attacco simile è stato segnalato il 7 dicembre, quando gli aerei da guerra israeliani hanno preso di mira il terminal dei container, provocando incendi ed esplosioni. Un giornalista della TV Al-Ikhbariyah nella zona ha detto che l’attacco di martedì sembrava essere stato più grande e che le esplosioni si sono potute sentire a Tartus, un’altra città costiera a più di 80 chilometri (quasi 50 miglia) di distanza. Il giornalista ha detto che le ambulanze sono state portate d’urgenza sul posto, ma non è ancora chiaro se ci siano state vittime. L’Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna, un gruppo di monitoraggio della guerra dell’opposizione, ha dichiarato all’epoca che l’attacco aereo del 7 dicembre ha colpito le spedizioni di armi per i combattenti sostenuti dall’Iran. Non ci sono stati commenti da parte dell’esercito israeliano, che ha condotto centinaia di attacchi aerei su obiettivi all’interno delle parti della Siria controllate dal governo durante i suoi 10 anni di guerra civile, ma raramente riconosce o discute tali operazioni. Alcuni attacchi passati hanno preso di mira il principale aeroporto della capitale siriana, Damasco. Israele ha riconosciuto di prendere di mira le basi delle milizie alleate dell’Iran, come il gruppo militante Hezbollah del Libano, che ha combattenti in Siria. Dice che attacca le spedizioni di armi ritenute destinate alle milizie.

