Milano, 28 dic. (LaPresse) – La morte della madre, per una caduta, e la decisione di uccidersi, impiccandosi alla maniglia della cucina. È la confessione raccolta in un diario scritto dalla donna di 48 anni, trovata morta in casa con la madre 71enne a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Durante il sopralluogo nell’appartamento di via Tonale, i carabinieri, oltre ai due corpi in avanzato stato di saponificazione e decomposizione, hanno ritrovato il diario manoscritto in cui la donna, oltre a riportare le volontà testamentarie, ha raccontato i suoi ultimi giorni di vita, a partire dal decesso della mamma, avvenuto circa dieci giorni prima in conseguenza di una caduta, fino alla decisione di suicidarsi.

