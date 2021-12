Tel Aviv (Israele), 28 dic. (LaPresse/AP) – Il premier israeliano, Naftali Bennett, ha dichiarato di non opporsi a un “buon” accordo sul nucleare fra l’Iran e le potenze mondiali, ma ha espresso scetticismo sul fatto che un risultato del genere possa emergere dai negoziati attuali. “Alla fine, certamente ci può essere un buon accordo”, ha detto Bennett alla radio israeliana Army Radio. Ma ha aggiunto: “Ci si aspetta, al momento, in base alla dinamica attuale, che succeda? No, perché è necessaria una posizione più dura”. Le parole di Bennett giungono all’indomani della ripresa dei negoziati sul nucleare iraniano a Vienna per ripristinare l’intesa del 2015.

